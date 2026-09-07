Тамбовские застройщики сократили инвестиции в основной капитал

Организации-застройщики (без субъектов малого предпринимательства) Тамбовской области за первое полугодие 2026-го освоили 26,9 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что на 15,4% (в сопоставимых ценах) меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Тамбовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наибольшие объемы инвестиций использовались тамбовскими застройщиками на приобретение машин, оборудования (включая хозяйственный инвентарь) и других объектов — 58,8% от общей суммы.

По данным аналитиков, 76,3% объема инвестиций застройщиков освоено за счет собственных средств организаций, а 23,7% — за счет привлеченных средств (72,3% и 27,7% соответственно годом ранее). В структуре привлеченных средств на бюджетные средства пришлось 44,4%, на кредиты банков — 28,9%.

«Бюджетные средства использовались в основном на строительство важнейших строек и объектов области»,— отметили в Тамбовстате.

В целом в январе–июне этого года на развитие экономики и социальной сферы Тамбовской области было использовано почти 40 млрд руб. инвестиций в основной капитал. По сравнению с предыдущим годом совокупный показатель снизился на 16,3%. Объем освоенных средств превысил прошлогодний уровень в Тамбове, Кирсанове, Мичуринске и трех муниципальных округах. Наибольший рост (более чем в 1,4 раза) обеспечен в Моршанском и Рассказовском округах. В то же время самое существенное снижение (более чем на 50%) зафиксировано в Котовске, Жердевском, Кирсановском, Мичуринском, Мучкапском, Никифоровском, Уваровском и Уметском округах.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск местного ООО «Специализированный застройщик "Свой дом в Тамбове"» к столичному ООО «Гефест-строй». Сумма требований составляет 290 млн руб. Суть претензий не раскрывается.

Денис Данилов