В пакеты добавили санкций

Новый пакет санкций ЕС оказался не столь масштабным, как ожидалось. Запрет на предоставление услуг на перевозку российской нефти пока не вводится, но подготовлена основа для принятия этого решения. А в дополнение к ограничениям на перевалку СПГ с 2027 года планируется запретить предоставление российским компаниям услуг СПГ-терминалов, из-за чего бельгийская Fluxys LNG может расторгнуть с «Ямал СПГ» контракт по терминалу в Зебрюгге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francisco Seco / AP Фото: Francisco Seco / AP

ЕС в рамках 20-го пакета санкций ввел новые ограничения против российской нефтяной отрасли, рынка СПГ, а также запретил импорт платины, меди, никеля, продукции из алюминия, молибдена и кобальта, следует из опубликованного 23 апреля регламента совета ЕС.

Анонсированного запрета на предоставление услуг на перевозку российской нефти в новом пакете нет. Но, сообщил совет ЕС, пакет мер включает «основу для будущего запрета», который будет осуществляться в координации с G7. Как говорится в регламенте, целесообразно внести изменения в потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Предполагается, что новые ограничения будут вводиться по предложению представителя ЕС по иностранным делам. «Это позволит членам альянса оперативно блокировать морскую логистику российской нефти в случае изменения параметров ценового потолка»,— говорится в документе.

ЕС рассматривал запрет на обслуживание морских перевозок российской нефти как альтернативу механизму потолка цен, отмечали в Kpler.

Сегодня, если стоимость сырья не превышает предельного значения, компании из стран ЕС и G7 могут участвовать в перевозке нефти из РФ. С 1 февраля ЕС и Великобритания снизили лимит до $44,1 за баррель против ранее действовавшего $47,6 за баррель. Потолок цен должен пересматриваться каждые полгода, чтобы сохраняться на уровне 15% ниже средней рыночной.

Как сообщали в S&P Global, стремление к полной поддержке со стороны G7 может отложить принятие решения о запрете на предоставление услуг на перевозку российской нефти на несколько месяцев. Против выступали представители крупных судоходных экономик — Мальты и Греции, а также Венгрии и Словакии, указывали аналитики.

Согласно данным S&P Global Commodities at Sea и Maritime Intelligence Risk Suite, в марте связанные с G7 танкеры обеспечили 20,3% российского экспорта нефти в объеме 3,4 млн баррелей в сутки. Это ниже показателя в 29,2% в феврале и минимальный уровень за десять месяцев. Связанные с G7 танкеры сокращают перевозку российского сырья из-за роста цен после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Под санкции ЕС подпали «Башнефть» (крупнейший акционер — «Роснефть»), «Славнефть» (принадлежит «Роснефти» и «Газпром нефти»), порты Приморск и Туапсе, а также 12 НПЗ в России, в том числе ЛУКОЙЛа.

Под запретом на заход в порты и морские услуги оказались еще 46 судов, всего в черный список теперь входят 632 танкера.

ЕС также ввел ограничения на продажу танкеров из стран ЕС, чтобы не допустить их конечное использование Россией, следует из документа. Теперь европейские страны обязаны предоставлять документы о продаже танкеров «не для РФ».

Кроме того, под европейские ограничения попали порты Мурманск и Каримун в Индонезии.

Как сообщал Reuters, в 2025 году Каримун стал одним из основных перевалочных пунктов для российских нефтепродуктов, которые затем экспортировались в Малайзию, Сингапур и Китай. В декабре объем поставок оценивался в 300 тыс. тонн.

Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что скорее всего в транспортировке сырья из РФ теперь еще большую роль будут играть танкеры, зарегистрированные вне ЕС и крупнейших стран ОЭСР. Сокращение реэкспорта через терминал Каримун несет риски, но скорее всего, будет найдена другая подобная локация, добавляет он. В целом, по его словам, основное влияние текущего пакета санкций будет сводиться к росту логистических издержек. При этом, добавляет эксперт, в отличие от США, у ЕС нет аппарата для мониторинга введенных ранее ограничений.

В части СПГ ЕС намерен ввести запрет на предоставление российским компаниям услуг СПГ-терминалов с 1 января 2027 года. В Еврокомиссии считают, что этот запрет является автоматическим основанием для операторов СПГ-терминалов в ЕС расторгнуть долгосрочные контракты с российскими компаниями. Советник Verba Legal Марат Самарский говорит, что общая внешняя политика и политика безопасности — это приоритет над другими отраслями права. «Мы это видели еще со старых дел и относительно свежих, где суд оправдал экстренное введение санкций без проверки оснований некоей срочностью эффективности»,— отмечает он.

Под услугами СПГ-терминалов подразумеваются, в частности, разгрузка, хранение, отправка, швартовка, регазификация, сжижение, погрузка в автоцистерны, бункеровка СПГ, включая и временное хранение, и так далее. У завода «Ямал СПГ» (50,1% у НОВАТЭКа, 20% у TotalEnergies) есть 20-летнее соглашение с бельгийской Fluxys LNG об использовании резервуара для перевалки СПГ на терминале в Зебрюгге. С апреля 2025 года в портах ЕС начал действовать запрет на реэкспорт российского СПГ в третьи страны, после чего Россия увеличила поставки на европейский рынок.

Новые санкции также вводят запрет услуг — технических, финансовых или брокерских — российским СПГ-танкерам и ледоколам начиная с 25 апреля 2026 года.

С 1 января, как сообщалось, вступит запрет на поставку в ЕС СПГ по долгосрочным контрактам, по краткосрочным — с 25 апреля 2026 года. Из-за конфликта на Ближнем Востоке со стороны европейского бизнеса появились единичные призывы к пересмотру этого запрета. Так, гендиректор итальянской группы Eni Клаудио Дескальци заявил, что пока не ясно, каким образом блок сможет возместить потерю около 20 млрд кубометров российского СПГ. Однако Еврокомиссия пока заявляет, что останется при прежних намерениях. Накануне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не откажется от своих планов по отказу от закупок любой российской энергии, поскольку это было бы «огромной ошибкой».

Существенного влияния новых ограничений на поставки металлов для России аналитики не ожидали (см. “Ъ” от 9 февраля). Так, «Норникель» сообщал в отчетности за 2024 год, что перераспределил значительную часть объемов продаж меди, никеля и драгоценных металлов из Европы преимущественно на рынки Азии и России.

Ольга Озембловская, Татьяна Дятел, Анатолий Костырев