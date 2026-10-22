Каждый восьмой работающий самарец несколько раз в день думает об увольнении

Еще 11% респондентов признаются, что думают об уходе из компании хотя бы раз в день, 10% — раз в неделю, 9% — раз в месяц. По 8% опрошенных испытывают подобные мысли раз в полгода или раз в год. При этом каждый четвертый участник опроса заявил, что не задумывается об увольнении вовсе.