Каждый восьмой работающий самарец несколько раз в день думает об увольнении
Такие мысли посещают 12% работоспособного населения города
По данным опроса сервиса SuperJob, 12% трудоустроенных жителей Самары испытывают желание уволиться по несколько раз за день. Исследование проводилось со 2 по 14 октября 2026 года среди экономически активного населения города.
Еще 11% респондентов признаются, что думают об уходе из компании хотя бы раз в день, 10% — раз в неделю, 9% — раз в месяц. По 8% опрошенных испытывают подобные мысли раз в полгода или раз в год. При этом каждый четвертый участник опроса заявил, что не задумывается об увольнении вовсе.
Гендерный разрез показывает, что женщины чаще мужчин склонны размышлять о смене работы: периодически об уходе думают 62% горожанок и 54% мужчин. Желание уволиться несколько раз в день возникает у 14% женщин и 11% мужчин, а раз в день — у 13% и 8% соответственно.
Наиболее склонны к мыслям об увольнении сотрудники в возрасте 35–45 лет: среди них 20% признаются, что такие порывы посещают их неоднократно в течение дня. Представители этой возрастной группы в целом чаще задумываются о смене места работы, чем более молодые или более зрелые специалисты.
Уровень образования также влияет на частоту подобных размышлений: о желании «все бросить» периодически говорят 61% респондентов с высшим образованием и 55% со средним профессиональным.
Особенно выражена склонность к мыслям об уходе у сотрудников с доходом 100–150 тысяч рублей — среди них такие настроения фиксируют 71% опрошенных.