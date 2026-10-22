В Татарстане 23 октября потеплеет до +14 градусов
В пятницу, 23 октября, в республике ночью температура составит от 0 до +5 градусов, на востоке похолодает до 5. Днем прогнозируется +9…+14 градусов, сообщила пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.
Существенных осадков в предстоящие сутки в республике не ожидается.
В Казани ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов, в низких местах — 0…+2. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов.
Ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с.