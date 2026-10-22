«По некоторым руководителям настало время принимать кадровые решения»
Политолог Олег Антименко — о массовых перестановках в органах власти Дона
В Ростовской области прошли массовые кадровые перестановки в руководстве муниципальных образований и региональных органов власти. Губернатор Юрий Слюсарь назначил временных руководителей (врио) сразу в нескольких десятках районов и поселений после серии отставок. Как считает политолог Олег Антименко, это позволяет реализовать очередной этап работы по повышению эффективности управленческой команды главы региона.
«Нынешние кадровые перестановки я бы оценил как плановые. Вспомним хотя бы то, что говорил Юрий Слюсарь, только став исполняющим обязанности губернатора: “Всем будет дана возможность показать свою работу. Рубить с плеча не планируется”.
Прошел год с момента его избрания на должность губернатора. Главам было дано время показать свою эффективность. Есть итоги. И совершенно очевидно, что по некоторым руководителям настало время принимать кадровые решения.
Нет оснований говорить о том, что смена руководителей на Дону как-то связана с прошедшими недавно выборами. Ростовская область показала неплохие результаты. По итогам голосования в Госдуме сформирован эффективный депутатский пул, который уже начал работу в интересах Дона. Претензий по выборам к главам нет. Следовательно, не было и необходимости в кадровых “оргвыводах”.
Почему плановая ротация глав проводится именно сейчас? В регионе завершается очередной этап реформы муниципального самоуправления (по 33-ФЗ), проходит переназначение глав в связи со сменой их статуса. Но это — именно плановая работа.
Однако эта процедура позволяет реализовать очередной этап работы по повышению эффективности управленческой команды губернатора. Конечно, тут есть и своя специфика. В условиях продолжающейся специальной военной операции требования к главам растут кратно. Не все выдерживают этот ритм. Не все готовы (да не все и могут) работать с полной отдачей в режиме 24 /7. Это непросто. Но это — реальность.
Кроме того, будем объективны, есть и то, что нужно поправить. Ротация коснулась тех, кто давно уже (два и более срока) занимают свои должности. Анализ ситуации говорит о том, что у населения таких районов и населенных пунктов наблюдается усталость, накапливаются недовольство и претензии к власти. Этот общественный запрос, несомненно, так же учитывается губернатором. И решения в этой части — не спонтанны. Есть результаты социологических исследований в территориях, проводится тщательный анализа социально-экономических показателей, многочисленных экспертных опросов.
А кто-то уходит сам, в основном — по состоянию здоровья или достижению пенсионного возраста. Кто-то просто понимает, что жизнь изменилась и для этой работы их компетенций уже не хватает.
Таким образом, волна кадровых назначений — это совершенное логичное продолжение общей стратегии формирования губернатором своей команды, повышения ее эффективности. На мой взгляд, такая работа проводится главой региона методично, вдумчиво, оценивая практические результаты предыдущей работы этих людей. О критериях такого отбора глава региона говорил еще до своего избрания в сентябре 2025 года: полная отдача, профессионализм, работа на результат».