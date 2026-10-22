«По некоторым руководителям настало время принимать кадровые решения»

Кроме того, будем объективны, есть и то, что нужно поправить. Ротация коснулась тех, кто давно уже (два и более срока) занимают свои должности. Анализ ситуации говорит о том, что у населения таких районов и населенных пунктов наблюдается усталость, накапливаются недовольство и претензии к власти. Этот общественный запрос, несомненно, так же учитывается губернатором. И решения в этой части — не спонтанны. Есть результаты социологических исследований в территориях, проводится тщательный анализа социально-экономических показателей, многочисленных экспертных опросов.