Житель Орска угрожал сотрудникам ДПС ножом
20-летний задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения
СУ СКР по Оренбургской области обвинило 20-летнего мужчину из Орска по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что фигурант ночью 12 октября пытался воспрепятствовать законным действиям сотрудников ДПС. Находясь на проспекте Ленина в Орске, он достал нож и начал угрожать представителям власти применением насилия. Уточняется, что на тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фигуранта задержали и доставили в следственные органы. Ему уже избрана мера пресечения. Ведется следствие.
Ранее в Самарской области был задержан подозреваемый в убийстве полицейского. Молодой человек ударил жертву в грудь ножом во время конфликта на дороге. Силовика госпитализировали, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.