Житель Орска угрожал сотрудникам ДПС ножом

Установлено, что фигурант ночью 12 октября пытался воспрепятствовать законным действиям сотрудников ДПС. Находясь на проспекте Ленина в Орске, он достал нож и начал угрожать представителям власти применением насилия. Уточняется, что на тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.