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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области возбуждено дело об убийстве полицейского ножом

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины. Подозреваемым по делу проходит 18-летний житель Красноярского района, его задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия произошла 21 октября 2026 года около 13:00. Причиной ЧП стал дорожный конфликт между пешеходом и водителем: в ходе ссоры молодой человек один раз ударил ножом потерпевшего в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось — он скончался от полученных травм.
Расследование ведет Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Самарской области. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства преступления. За оперативное сопровождение дела отвечают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.
По информации «Ъ-Волга», погибший был полицейским. В момент происшествия он находился не при исполнении обязанностей.
Георгий Портнов