В Самарской области возбуждено дело об убийстве полицейского ножом

По данным следствия, трагедия произошла 21 октября 2026 года около 13:00. Причиной ЧП стал дорожный конфликт между пешеходом и водителем: в ходе ссоры молодой человек один раз ударил ножом потерпевшего в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось — он скончался от полученных травм.