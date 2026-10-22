В Тольятти на руководство фирмы по металлообработке завели дело из-за долгов по зарплате
На ситуацию пожаловался прокурорам один из сотрудников компании
В Тольятти по материалам проверки прокуратуры Центрального района возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Основанием для проверки стало обращение местного жителя, пожаловавшегося на несвоевременные выплаты со стороны работодателя. Об этом сообщает контрольный орган.
Как установили в надзорном ведомстве, предприятие, которое специализируется на обработке металлических изделий и механической сварке, систематически нарушало сроки выплаты зарплаты, а также не оплачивало отпуска, сверхурочные работы и не производило иные положенные по закону выплаты. Нарушения затронули не только заявителя, но и еще троих сотрудников компании.
Общая сумма задолженности перед работниками превысила 500 тыс. рублей.
В связи с этим прокуратура внесла представление директору фирмы, а в отношении юридического лица возбуждены административные дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в установленный срок). Кроме того, по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.
После вмешательства надзорного органа работодатель начал гасить задолженность перед сотрудниками.