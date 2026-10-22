В Тольятти на руководство фирмы по металлообработке завели дело из-за долгов по зарплате

Как установили в надзорном ведомстве, предприятие, которое специализируется на обработке металлических изделий и механической сварке, систематически нарушало сроки выплаты зарплаты, а также не оплачивало отпуска, сверхурочные работы и не производило иные положенные по закону выплаты. Нарушения затронули не только заявителя, но и еще троих сотрудников компании.