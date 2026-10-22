Северная Осетия ищет кредитную линию на 1,6 млрд рублей для погашения дефицита бюджета

Суммы в извещении описывают разные вещи. 1,6 млрд руб. — максимальный размер задолженности по кредитной линии, а 264 млн руб. — предельная цена услуги, то есть расходы на проценты за год при использовании заемных средств. Это ровно 16,5% от лимита в 1,6 млрд руб. В карточке закупки ставку назвали плавающей и указали 16,5% годовых. В документах условия уточняются как ключевая ставка Банка России плюс надбавка не более 2,5 процентного пункта; кроме процентов и штрафных санкций, комиссии и сборы не предусмотрены. Поэтому 264 млн руб. — расчетный потолок оплаты кредитору, а не сумма, которую республика получает в распоряжение.