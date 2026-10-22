Северная Осетия ищет кредитную линию на 1,6 млрд рублей для погашения дефицита бюджета
Министерство финансов Северной Осетии объявило электронный аукцион на возобновляемую кредитную линию с лимитом 1,6 млрд руб. Деньги нужны республике для частичного покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Начальная цена контракта — 264 млн руб., срок линии — 365 дней. Заявки принимали до 22 октября, в тот же день должна пройти процедура подачи ценовых предложений; итоги планируют подвести 26 октября. На момент публикации закупка находилась на этапе работы комиссии.
Суммы в извещении описывают разные вещи. 1,6 млрд руб. — максимальный размер задолженности по кредитной линии, а 264 млн руб. — предельная цена услуги, то есть расходы на проценты за год при использовании заемных средств. Это ровно 16,5% от лимита в 1,6 млрд руб. В карточке закупки ставку назвали плавающей и указали 16,5% годовых. В документах условия уточняются как ключевая ставка Банка России плюс надбавка не более 2,5 процентного пункта; кроме процентов и штрафных санкций, комиссии и сборы не предусмотрены. Поэтому 264 млн руб. — расчетный потолок оплаты кредитору, а не сумма, которую республика получает в распоряжение.
Бюджет на 2026 год парламент утвердил с дефицитом около 1,22 млрд руб. — 1 млрд 219 млн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга республики на 1 января 2027 года установлен в размере 13 млрд 136 млн руб. На обслуживание долга в бюджете предусмотрели 607 млн руб. Закон о республиканском бюджете. При этом лимит кредитной линии в 1,6 млрд руб. превышает заложенный годовой дефицит: закупка предназначена также для погашения прежних долгов, а фактическая выборка может быть меньше лимита, поскольку линия возобновляемая и допускает свободный режим получения и возврата средств.
В проекте бюджета, который правительство представляло осенью 2025 года, доходы на 2026 год оценивали в 52,17 млрд руб., расходы — в 53,31 млрд руб., а дефицит — в 1,147 млрд руб. В принятом законе дефицит вырос примерно на 72 млн руб. относительно проектной оценки. Минфин республики объяснял бюджетные приоритеты социальными обязательствами, зарплатами бюджетников и поддержкой семей. На выплаты работникам государственных организаций планировали направить 18,246 млрд руб.
Долговая нагрузка региона складывается не только из нового банковского займа. По данным Минфина России, на 1 января 2026 года госдолг Северной Осетии составлял около 11,86 млрд руб. В апреле федеральное правительство одобрило списание 739,4 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам. Ранее, в 2025 году, республика уже получила списание примерно 2,6 млрд руб. по отдельным бюджетным кредитам. О списании 739,4 млн руб. сообщал «Коммерсантъ». Федеральные списания облегчают обслуживание долга, но не отменяют потребность региона рефинансировать обязательства и закрывать кассовые разрывы.
Свежий отчет об исполнении бюджета показывает, что к концу июня расходы республики достигли почти половины годового плана. На социально-культурную сферу направили 20,336 млрд руб., или 72,5% расходов за полугодие; зарплатный фонд бюджетной сферы получил 5,982 млрд руб. Врио министра финансов Оксана Карова заявила, что просроченных обязательств у республики нет.