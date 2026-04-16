Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Москва спишет Северной Осетии 739 млн рублей по бюджетным кредитам

Правительство России одобрило списание 739,4 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам Республике Северная Осетия – Алания. О таком решении сообщили в прессслужбе кабмина после заседания правительства, где премьерминистр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В общей сложности две трети долгов по бюджетным кредитам правительство списывает 16 регионам, суммарный объем списания составляет почти 31 млрд руб. В список регионов, которым уменьшают долговую нагрузку, входят Северная Осетия, Хакасия, Крым, Бурятия, Калмыкия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.

Михаил Мишустин заявил, что списание задолженности позволит регионам высвободить значительные средства для поддержки региональной экономики, реализации инфраструктурных проектов и повышения качества жизни населения.

Для Северной Осетии списание 739,4 млн руб. не является разовым, а вписывается в более широкую федеральную линию по упрощению долговой нагрузки республики. В 2025 году правительство уже списало Северной Осетии около 2,6 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам, связанным с инфраструктурными и инвестиционными проектами, а также мерами поддержки отдельных категорий граждан. По данным прессслужбы главы и правительства региона, к 2030 году общий объем списаний бюджетных кредитов для республики может достичь 5,1 млрд руб., что заметно снизит экономическую нагрузку на республиканский бюджет.

Федеральные власти связывают размер списанного долга с тем, сколько именно регион вложил в проекты модернизации жилищнокоммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и докапитализацию фондов развития промышленности. В Северной Осетии значительная часть этих направлений уже реализуется: в 2024 году из резервного фонда правительства республике выделили свыше 157 млн руб. на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а в 2025 году одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 1,43 млрд руб. именно для модернизации ЖКХ. Эти проекты включают реконструкцию магистральных сетей, создание единого регионального оператора водоснабжения и улучшение условий теплоснабжения для домов, школ и детских садов.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все