Москва спишет Северной Осетии 739 млн рублей по бюджетным кредитам

Правительство России одобрило списание 739,4 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам Республике Северная Осетия – Алания. О таком решении сообщили в прессслужбе кабмина после заседания правительства, где премьерминистр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

В общей сложности две трети долгов по бюджетным кредитам правительство списывает 16 регионам, суммарный объем списания составляет почти 31 млрд руб. В список регионов, которым уменьшают долговую нагрузку, входят Северная Осетия, Хакасия, Крым, Бурятия, Калмыкия, Красноярский край, а также Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Курганская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тверская области.

Михаил Мишустин заявил, что списание задолженности позволит регионам высвободить значительные средства для поддержки региональной экономики, реализации инфраструктурных проектов и повышения качества жизни населения.

Для Северной Осетии списание 739,4 млн руб. не является разовым, а вписывается в более широкую федеральную линию по упрощению долговой нагрузки республики. В 2025 году правительство уже списало Северной Осетии около 2,6 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам, связанным с инфраструктурными и инвестиционными проектами, а также мерами поддержки отдельных категорий граждан. По данным прессслужбы главы и правительства региона, к 2030 году общий объем списаний бюджетных кредитов для республики может достичь 5,1 млрд руб., что заметно снизит экономическую нагрузку на республиканский бюджет.

Федеральные власти связывают размер списанного долга с тем, сколько именно регион вложил в проекты модернизации жилищнокоммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и докапитализацию фондов развития промышленности. В Северной Осетии значительная часть этих направлений уже реализуется: в 2024 году из резервного фонда правительства республике выделили свыше 157 млн руб. на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, а в 2025 году одобрили казначейский инфраструктурный кредит на 1,43 млрд руб. именно для модернизации ЖКХ. Эти проекты включают реконструкцию магистральных сетей, создание единого регионального оператора водоснабжения и улучшение условий теплоснабжения для домов, школ и детских садов.

