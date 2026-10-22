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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Урал

Бензин подешевел в Свердловской области более чем на 4% за неделю

В Свердловской области зафиксировано снижение средних цен на две марки бензина из трех в период с 12 по 19 октября, следует из информации Свердловскстата за последнюю неделю.

Павел Лисицын / Коммерсантъ

Так, стоимость бензина АИ-92 в среднем составила 70,77 руб. за литр (-4,25%), АИ-95 — 75,34 руб. (-2,58%). При этом на 0,15% подорожал АИ-98 и марки выше — за них в среднем просят 100,26 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 0,44% — до 83,98 руб. за литр.
Ранее власти региона заявили, что ситуация на топливном рынке Свердловской области остается стабильной. Экстренные и жизнеобеспечивающие службы, общественный транспорт и сельхозпроизводители обеспечены топливом в полном объеме. На АЗС «Газпромнефти» допускается отпуск топлива в канистры при соблюдении требований к таре.
Ирина Пичурина