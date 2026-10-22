Бензин подешевел в Свердловской области более чем на 4% за неделю

Так, стоимость бензина АИ-92 в среднем составила 70,77 руб. за литр (-4,25%), АИ-95 — 75,34 руб. (-2,58%). При этом на 0,15% подорожал АИ-98 и марки выше — за них в среднем просят 100,26 руб. Дизельное топливо выросло в цене на 0,44% — до 83,98 руб. за литр.