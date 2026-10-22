Соляная кислота разлилась на промплощадке в Новосибирске
Утечка химического реактива произошла на промплощадке в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.
Инцидент произошел при перекачке вещества из железнодорожного вагона в стационарную цистерну. По данным ведомства, в ходе работ сорвало шланг и произошел разлив жидкости. Пострадавших нет.
На месте работали 15 человек и пять единиц техники. По данным «Интерфакс-Сибирь», в результате инцидента разлилась соляная кислота.