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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Сибирь

Соляная кислота разлилась на промплощадке в Новосибирске

Утечка химического реактива произошла на промплощадке в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону.
Инцидент произошел при перекачке вещества из железнодорожного вагона в стационарную цистерну. По данным ведомства, в ходе работ сорвало шланг и произошел разлив жидкости. Пострадавших нет.
На месте работали 15 человек и пять единиц техники. По данным «Интерфакс-Сибирь», в результате инцидента разлилась соляная кислота.
Александра Стрелкова