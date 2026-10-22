В 2026 году 778 семей в Чувашии оформили выплату на погашение ипотеки

Право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с января 2019 года по 31 декабря 2030 года включительно. Средства можно направить на погашение кредита на покупку жилья на первичном или вторичном рынке, строительство частного дома, приобретение земельного участка для строительства либо объекта незавершенного строительства.