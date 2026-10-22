В 2026 году 778 семей в Чувашии оформили выплату на погашение ипотеки
За девять месяцев этого года 778 многодетных семей Чувашии подали заявления на выплату в размере 450 тыс. руб. для погашения ипотечного кредита. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя республики.
Большинство заявлений — 704 — касались погашения кредита на покупку квартиры. Еще 63 семьи направили средства на приобретение жилого дома, девять — на покупку комнат, две — на приобретение земельных участков.
Чаще всего за выплатой обращались граждане в возрасте от 35 до 50 лет — они подали 424 заявления. От жителей в возрасте от 21 до 35 лет поступило 347 заявлений.
Право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребенок родился или был усыновлен с января 2019 года по 31 декабря 2030 года включительно. Средства можно направить на погашение кредита на покупку жилья на первичном или вторичном рынке, строительство частного дома, приобретение земельного участка для строительства либо объекта незавершенного строительства.