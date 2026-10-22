На бывшем стадионе «Буммаш» в Ижевске на два года приостановили строительство ЖК

По данным минстроя, застройщик получил разрешение на строительство в мае 2024 года. Работы должны были вестись в три этапа: сначала планировали возвести жилые дома №1, 2, 3, потом — №4, 5 и на последнем этапе — №6 и 7. Разрешение на это было дано до 30 июня 2030 года. По состоянию на июнь 2025 года были выполнены работы по устройству фундаментов и монолитного железобетонного каркаса.