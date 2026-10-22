На бывшем стадионе «Буммаш» в Ижевске на два года приостановили строительство ЖК
Разрешение на работы было дано до 2030 года
Строительство нового жилого комплекса «Атай-город» на территории бывшего стадиона «Буммаш» на Воткинском шоссе в Ижевске приостановлено на два года. Об этом спецзастройщик «Лесное» (доля 70% принадлежит «Комосстрой Холдинг Групп», 30% — «Зардон-Групп») уведомил инспекцию стройнадзора, следует из ответа минстроя Удмуртии на вопрос местного жителя о «затишье на объекте» в комментариях на странице главы города Дмитрия Чистяков в соцсетях.
По данным минстроя, застройщик получил разрешение на строительство в мае 2024 года. Работы должны были вестись в три этапа: сначала планировали возвести жилые дома №1, 2, 3, потом — №4, 5 и на последнем этапе — №6 и 7. Разрешение на это было дано до 30 июня 2030 года. По состоянию на июнь 2025 года были выполнены работы по устройству фундаментов и монолитного железобетонного каркаса.
Застройщик проведет работы по консервации объекта. Согласно данным кадастровой карты, площадь участка составляет 28,4 тыс. кв. м.