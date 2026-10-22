В Казани директора стройкомпании осудят за невыплату 13,4 млн рублей зарплаты

По версии следствия, руководитель не выплачивал сотрудникам заработную плату с июля по октябрь прошлого года. Деньги на расчетных счетах компании он направлял на хозяйственную деятельность и расчеты с контрагентами, стремясь сохранить деловую репутацию предприятия.