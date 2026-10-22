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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани директора стройкомпании осудят за невыплату 13,4 млн рублей зарплаты

В Казани направили в суд уголовное дело в отношении 40-летнего директора строительной организации, обвиняемого в невыплате 82 работникам зарплаты на сумму свыше 13,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
В Казани директора стройкомпании осудят за невыплату 13,4 млн рублей зарплаты

В Казани директора стройкомпании осудят за невыплату 13,4 млн рублей зарплаты

Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, руководитель не выплачивал сотрудникам заработную плату с июля по октябрь прошлого года. Деньги на расчетных счетах компании он направлял на хозяйственную деятельность и расчеты с контрагентами, стремясь сохранить деловую репутацию предприятия.
Директору предъявили обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности. Суд арестовал имущество организации на сумму более 10 млн руб.
Анна Кайдалова