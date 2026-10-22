В Казани директора стройкомпании осудят за невыплату 13,4 млн рублей зарплаты
В Казани направили в суд уголовное дело в отношении 40-летнего директора строительной организации, обвиняемого в невыплате 82 работникам зарплаты на сумму свыше 13,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По версии следствия, руководитель не выплачивал сотрудникам заработную плату с июля по октябрь прошлого года. Деньги на расчетных счетах компании он направлял на хозяйственную деятельность и расчеты с контрагентами, стремясь сохранить деловую репутацию предприятия.
Директору предъявили обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности. Суд арестовал имущество организации на сумму более 10 млн руб.