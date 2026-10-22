В Челнах двух сотрудников Гостехнадзора уволили в связи с утратой доверия
В Набережных Челнах в связи с утратой доверия уволили начальника городского отдела Гостехнадзора Татарстана по городу и Тукаевскому району, а также его заместителя. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.
Проверка выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Должностные лица не приняли меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не уведомили работодателя о его возникновении, а также нарушили запрет на получение вознаграждений в связи с исполнением служебных обязанностей.
В отношении бывших сотрудников расследуются уголовные дела о получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).