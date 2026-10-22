В Челнах двух сотрудников Гостехнадзора уволили в связи с утратой доверия

Проверка выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Должностные лица не приняли меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не уведомили работодателя о его возникновении, а также нарушили запрет на получение вознаграждений в связи с исполнением служебных обязанностей.