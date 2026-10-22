В Лысьве ищут инвестора для сохранения памятника архитектуры XIX века

Ансамбль «Дом купцов Шиловых с торговыми лавками» построен во второй половине XIX века и является одним из старейших памятников архитектуры Лысьвы. Площадь реализуемого комплекса зданий — 846,2 кв.м. Участок, на котором расположен объект культурного наследия, передается в аренду.