Сергей Безруков сыграет в фильме о футболистах из красноярского детдома
В Москве кинокомпания «Проспект Мира» приступила к съемкам спортивной драмы «Команда» о футбольном клубе красноярских детдомовцев «Тотем». Режиссером картины выступает Антон Богданов, главную роль — основателя клуба Сергея Горбунова — сыграет народный артист России Сергей Безруков.
«Это реальная история о том, как ребята — воспитанники детского дома — стали одной из сильнейших футбольных команд, а самое главное — сумели стать настоящей большой семьей. Спортивная команда — это действительно большая семья. Мой герой — меценат и наставник, по сути, он становится отцом для многих из этих ребят»,— процитировала Сергея Безрукова пресс-служба клуба.
ФК «Тотем» был создан в 2009 году. В том году команда выиграла чемпионат России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов. В 2014 и 2016 годах — чемпионат мира среди детей из детских домов и школ-интернатов. В 2018 году клуб получил статус официального посла чемпионата мира в России.
Премьера «Команды» запланирована на осень 2027 года.