Сергей Безруков сыграет в фильме о футболистах из красноярского детдома

ФК «Тотем» был создан в 2009 году. В том году команда выиграла чемпионат России по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов. В 2014 и 2016 годах — чемпионат мира среди детей из детских домов и школ-интернатов. В 2018 году клуб получил статус официального посла чемпионата мира в России.