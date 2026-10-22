Мошенники использовали дипфейк губернатора, чтобы выманить у пенсионера 1 млн рублей

«Заявитель перешел по ссылке и стал разговаривать, как он думал, с губернатором Приморского края. Лже-губернатор сообщил, что на администрацию Приморского края совершена кибератака, похищены деньги, которые перевели за границу через банковский счет потерпевшего. Человек на видео попросил мужчину помочь разобраться и сказал, что передает решение вопроса сотруднику органа безопасности»,— рассказали в полиции Приморья.