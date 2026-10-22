Мошенники использовали дипфейк губернатора, чтобы выманить у пенсионера 1 млн рублей
В Приморье задержали 79-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая прилетела в регион, чтобы забрать деньги у жертвы мошенников. Пенсионерку подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает 22 октября УМВД России по Приморскому краю.
Потерпевшим стал 77-летний житель Хорольского округа. Злоумышленники использовали технологии искусственного интеллекта: сначала связались с мужчиной по видеосвязи от имени губернатора Приморского края, а затем представились сотрудниками спецслужб.
«Заявитель перешел по ссылке и стал разговаривать, как он думал, с губернатором Приморского края. Лже-губернатор сообщил, что на администрацию Приморского края совершена кибератака, похищены деньги, которые перевели за границу через банковский счет потерпевшего. Человек на видео попросил мужчину помочь разобраться и сказал, что передает решение вопроса сотруднику органа безопасности»,— рассказали в полиции Приморья.
Затем мужчину убедили, что с его счета якобы перевели 60 млн рублей на нужды недружественного государства. Чтобы доказать свою непричастность, ему предложили передать деньги представителю Росфинмониторинга. После этого на экране смартфона появился новый собеседник — лжесотрудник ведомства.
Мошенники обрабатывали пенсионера в течение месяца и в итоге уговорили его обналичить 1 млн рублей и передать курьеру. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию, но продолжил общение со злоумышленниками под контролем силовиков.
Полицейские подготовили муляж свертка с деньгами. Потерпевший под наблюдением оперативников передал его женщине, которая специально прилетела за деньгами из Санкт-Петербурга. Курьера задержали.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Женщину заключили под стражу.