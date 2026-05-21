РБК раскрыл имена двух новых заместителей Шадаева

Новыми заместителями главы Минцифры Максута Шадаева станут Эльдар Гайфутдинов и Светлана Карецкая, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением кандидатур. Информацию изданию подтвердил другой источник на IT-рынке.

Эльдар Гайфутдинов займет место Сергея Кучушева, курировавшего развитие IT. До этого господин Гайфутдинов работал замначальника управления развития IT и связи администрации президента Татьяны Матвеевой.

Светлана Карецкая работает в Минцифры с 2020 года. В ведомстве она занимала должность директора департамента экономики и финансов. Источники РБК утверждают, что приказы по обеим кандидатурам уже подписаны.

О кадровых перестановках в Минцифры РБК сообщал еще в начале мая. Помимо Сергея Кучушева ведомство покинул Александр Шойтов, отвечавший за информационную безопасность. По словам собеседников издания, назначать ему замену пока не планируют. Функции по обеспечению кибербезопасности могут быть перераспределены, например, в ведение ФСБ, добавили они.