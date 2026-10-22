В Петербурге бизнес-ланчи подорожали на 28% за два года

В Санкт-Петербурге самые дорогие бизнес-ланчи предлагают в Курортном районе: средняя стоимость составляет 594 рубля. На втором месте Петроградский район с показателем 501 рубль, на третьем — Центральный, где обед обходится в среднем в 471 рубль. При этом именно в Центральном районе представлен самый большой выбор заведений — более 550 ресторанов.