В Петербурге бизнес-ланчи подорожали на 28% за два года
В Санкт-Петербурге самые дорогие бизнес-ланчи предлагают в Курортном районе: средняя стоимость составляет 594 рубля. На втором месте Петроградский район с показателем 501 рубль, на третьем — Центральный, где обед обходится в среднем в 471 рубль. При этом именно в Центральном районе представлен самый большой выбор заведений — более 550 ресторанов.
В пятерку районов с наиболее высокими ценами также вошли Адмиралтейский (448 рублей), Василеостровский и Московский (по 441 рублю).
В городах-миллионниках средняя стоимость бизнес-ланча достигла 479 рублей. По сравнению с октябрем 2024 года показатель вырос на 28%. Для сравнения: по данным Росстата, за тот же период фиксированная корзина товаров и услуг подорожала на 15,2%.
Таким образом, с учетом общей динамики цен бизнес-ланчи в сопоставимых ценах стали дороже на 10,7%.