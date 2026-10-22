Условный срок получил экс-глава страховой компании Барнаула за фальсификации

По материалам дела, в 2019 году Центробанк выявил нарушения требований о финансовой устойчивости страховой организации. Чтобы избежать отзыва лицензии, топ-менеджеры в специальных бухгалтерских программах завышали объем наличных средств в кассах головного офиса компании и ее филиалах. «На основании этих сведений в течение 2020 года в Центральный банк России формировалась и отправлялась недостоверная финансовая отчетность, что позволило исключить отзыв лицензии у компании на страховую деятельность и назначение временной администрации»,— указывается в материалах следствия.