Условный срок получил экс-глава страховой компании Барнаула за фальсификации
Вынесен приговор экс-гендиректору и главному бухгалтеру страховой организации Барнаула, которые обвинялись в фальсификации финансовой отчетности (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ). Бывшим топ-менеджерам назначили соответственно 3,5 и 3 года условно и запретили занимать должности в страховых организациях сроком на два года, рассказали в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.
По материалам дела, в 2019 году Центробанк выявил нарушения требований о финансовой устойчивости страховой организации. Чтобы избежать отзыва лицензии, топ-менеджеры в специальных бухгалтерских программах завышали объем наличных средств в кассах головного офиса компании и ее филиалах. «На основании этих сведений в течение 2020 года в Центральный банк России формировалась и отправлялась недостоверная финансовая отчетность, что позволило исключить отзыв лицензии у компании на страховую деятельность и назначение временной администрации»,— указывается в материалах следствия.
После того как схема была выявлена, правоохранители возбудили уголовное дело. У страховой компании отозвали лицензию, она закрылась.