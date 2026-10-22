В Ульяновской области проводят проверку из-за ограничения водоснабжения ряда домов в Радищево
Прокуратура Радищевского района проводит проверку из-за ограничения водоснабжения ряда домов в р.п. Радищево ночью 20 октября. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
В надзорном ведомстве уточняют, что в рамках комплексного подхода особое внимание уделяется вопросам предоставления обслуживающими организациями населению соответствующих услуг надлежащего качества и своевременной ликвидации возникающих коммунальных аварий.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.