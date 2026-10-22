«Станкопрому» выделят землю без торгов в Ижевске для реализации инвестпроекта
ООО получит участок площадью 4 тысячи «квадратов»
Производитель металлообрабатывающего оборудования «Станкопром» получит землю на Воткинском шоссе в Ижевске для реализации инвестпроекта по строительству производственного здания для сборки капсульных домов. Земельный участок площадью 4 тыс. кв. м выделяется в аренду без торгов. Соответствующее распоряжение подписала врио главы республики Ольга Абрамова. Оно опубликовано на сайте кабмина.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО было зарегистрировано в 2022 году. Общество базируется в Ижевске на улице Максима Горького. Гендиректором является Алексей Козлов. Штатная численность сотрудников на 2024 год — один человек. Основной ОКВЭД — производство металлообрабатывающего оборудования. 2025 год компания завершила с выручкой 10,5 млн руб. (+61,9% год к году) и чистой прибылью 10,4 млн руб. (+86,6%).