Шесть автобусов «НефАЗ» отправлено в Свердловскую область

Всего в регионы было направлено 70 автобусов отечественного производства. «Техника поступает на условиях льготного лизинга в рамках программы Минпромторга и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по линии Минтранса. Это делает обновление доступным для регионов и позволяет им планомерно развивать транспортную инфраструктуру. Всего с начала года по всем используемым программам обновления общественного транспорта в 66 регионов страны поставлено около 2,4 тыс. единиц»,— сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.