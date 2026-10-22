Шесть автобусов «НефАЗ» отправлено в Свердловскую область
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала Свердловской области в лизинг шесть новых автобусов «НефАЗ», сообщили в пресс-службе правительства России.
Всего в регионы было направлено 70 автобусов отечественного производства. «Техника поступает на условиях льготного лизинга в рамках программы Минпромторга и нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по линии Минтранса. Это делает обновление доступным для регионов и позволяет им планомерно развивать транспортную инфраструктуру. Всего с начала года по всем используемым программам обновления общественного транспорта в 66 регионов страны поставлено около 2,4 тыс. единиц»,— сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
В начале месяца в Свердловскую область по программе льготного лизинга Минтранса России поступили 25 новых автобусов. Новый транспорт уже распределили между муниципалитетами: 16 автобусов направили в Екатеринбург, шесть — в Верхнюю Пышму и три — в Краснотурьинск.