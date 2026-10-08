Свердловская область получила 25 новых автобусов по программе льготного лизинга
08.10.2026, 17:08
В Свердловскую область по программе льготного лизинга Минтранса России поступили 25 новых автобусов. Новый транспорт уже распределили между муниципалитетами: 16 автобусов направили в Екатеринбург, шесть — в Верхнюю Пышму и три — в Краснотурьинск, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Всего в 2026 году по этой программе регион должен получить 132 автобуса. Из них 105 предусмотрено для Екатеринбурга, 12 — для Ревды и шесть — для Каменска-Уральского.
Параллельно регион обновляет автобусный парк по программе льготного лизинга Минпромторга России. В 2026 году по этой программе предусмотрена поставка 55 автобусов. Из них 25 машин уже поступили в Екатеринбург, Богданович, Заречный и Качканар. Еще 30 автобусов до 1 ноября ожидают в Нижнем Тагиле.
«Кроме того, по решению губернатора Свердловской области Дениса Паслера на обновление автобусного парка из областного бюджета в 2026 году направлено 300 млн руб. на приобретение 47 автобусов для 16 муниципалитетов»,— сообщили в департаменте.