Свердловская область получила 25 новых автобусов по программе льготного лизинга

Параллельно регион обновляет автобусный парк по программе льготного лизинга Минпромторга России. В 2026 году по этой программе предусмотрена поставка 55 автобусов. Из них 25 машин уже поступили в Екатеринбург, Богданович, Заречный и Качканар. Еще 30 автобусов до 1 ноября ожидают в Нижнем Тагиле.