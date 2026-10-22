В Перми изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 76 млн рублей

ГУ МВД по Пермском краю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении участников преступной группы, занимавшихся приобретением и сбытом контрафактной табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю.