В Перми изъяли партию контрафактных сигарет стоимостью 76 млн рублей
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ГУ МВД по Пермском краю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении участников преступной группы, занимавшихся приобретением и сбытом контрафактной табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и УФСБ по Пермскому краю.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель 1993 года рождения, являясь владельцем сети специализированных магазинов в Перми, привлек к незаконному бизнесу четверых знакомых. В ходе обысков в торговых точках и на складах полицейские изъяли около 500 тыс. немаркированных пачек табачной продукции. Общая стоимость партии превышает 76 млн руб.
Подозреваемых задержали сотрудники краевого УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. По решению суда организатор и двое подельников находятся под домашним арестом. Еще двоим участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.