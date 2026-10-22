Под Тобольском разбился автобус с пассажирами из Челябинской области
В Тюменской области после столкновения загорелся минивэн, семь пассажиров погибли, среди них — жители Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.
По предварительным данным, ночью 21 октября на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск минивэн Volkswagen Caravelle врезался в грузовик, вспыхнул и полностью сгорел. Большегруз в тот момент начал движение в колонне транспорта, ранее стоявшей у светофора с реверсивным движением в зоне действия знака «Дорожные работы». В результате ДТП в минивэне, следовавшем в Сургут, погибли семь человек из девяти находившихся в салоне. Остальные получили травмы. Личности погибших устанавливаются. Известно, что самому младшему из них около 35 лет, старшему — около 65.
Установлено, что транспортное средство выехало из башкирского Сибая с тремя пассажирами, после в него сели жители Челябинской и Тюменской областей. Этим летом на автомобиль установили газовое оборудование, которое узаконили в ГАИ. Стаж водителя за рулем — 15 лет, в этом году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Будет дана оценка организации пассажирской перевозки.