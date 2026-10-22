Удмуртия нарастила надои молока на 6% в январе—сентябре

В целом ПФО обеспечил основной прирост на российском молочном рынке. За январь–сентябрь аграрии округа произвели 5,7 млн т молока, увеличив показатель на 4,3%. Доля Приволжья в общем объеме по стране за год выросла с 33,8 до 34,6%.