Удмуртия нарастила надои молока на 6% в январе—сентябре
По объему республика заняла второе место в ПФО
Удмуртия нарастила производство молока на 6% в годовом выражении — до 822 тыс. т в январе—сентябре. По объему республика заняла второе место в ПФО, уступив только Татарстану. Такие данные приводят аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
В целом ПФО обеспечил основной прирост на российском молочном рынке. За январь–сентябрь аграрии округа произвели 5,7 млн т молока, увеличив показатель на 4,3%. Доля Приволжья в общем объеме по стране за год выросла с 33,8 до 34,6%.
При этом на ПФО пришлось более 70% общероссийского прироста: 233,5 из 332,6 тыс. т. Самые высокие темпы роста в округе показали аграрии Саратовской области, увеличившие надои на 16,7%. В Оренбургской и Самарской областях прирост составил 9,5 и 7,4% соответственно.