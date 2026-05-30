У «Масок скорби» под Екатеринбургом почтили память жертв политических репрессий

Более 150 человек собрались на территории мемориального комплекса на 12-м км Московского тракта под Екатеринбургом для проведения траурной церемонии, посвященной уральцам, погибшим в политических репрессиях 1930-1950 годов. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в Троицкую субботу собравшиеся провели молебен и возложение цветов и венков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С каждым годом сюда приезжает все больше потомков людей, чьи имена увековечены на памятных плитах. Надеюсь, что слова "Знать, помнить, осудить и только потом простить", высеченные на мемориале жертвам политических репрессий в Москве, останутся важным нравственным ориентиром для будущих поколений»,— сказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий 1930–1950-х годов расположен вблизи одного из крупнейших мест массовых захоронений жертв политических репрессий на Среднем Урале. Он создан на средства муниципального бюджета при участии горожан. На мемориальных плитах увековечены фамилии, даты рождения и смерти более 18,5 тыс. жителей Свердловской и Пермской областей, пострадавших в годы репрессий. В 2017 году ансамбль комплекса был дополнен скульптурной композицией «Маски Скорби Европа–Азия» работы Эрнста Неизвестного. В 2026 году власти Екатеринбурга планируют провести ремонтные работы на территории.

В Свердловской области с 2012 года действует созданная правительством региона комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. В последний раз ее члены после двухлетнего перерыва собрались в январе 2025 года. Исследователи обсудили будущие направления работы, но к единому мнению прийти не смогли. Кто-то предложил расширить территорию поисков с 10 га до 192 га в районе 12-го км Московского тракта, кто-то — изучить местность на других выездах из Екатеринбурга. Единогласно комиссия поддержала позицию о необходимости реставрации мемориала на 12-м км, создания центра исторической памяти и перезахоронения останков более 200 человек, находящихся под Ново-Московским трактом.

Подробнее про обсуждение поиска новых могил жертв политических репрессий на Урале — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев