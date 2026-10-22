Суд изъял у экс-спикера парламента Дагестана Магомеда Сулейманова 10,4 млрд рублей

Распределение недвижимости среди близких носило масштабный характер. Супруге досталась квартира площадью 143,5 кв. м в столичном ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице, а также существенный портфель коммерческих площадей в Москве и Избербаше. Один из сыновей получил участок 1,3 тыс. кв. м с постройкой в Избербаше стоимостью 80 млн рублей. Второй сын стал владельцем трехэтажного торгового центра площадью 1,4 тыс. кв. м, оцененного более чем в 100 млн руб.