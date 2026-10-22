Суд изъял у экс-спикера парламента Дагестана Магомеда Сулейманова 10,4 млрд рублей
Как пишет «КоммерсантЪ», зарегистрировано право Российской Федерации на активы бывшего председателя народного собрания Дагестана Магомеда Сулейманова. В собственность государства перешли многочисленные объекты недвижимости, энергетическая инфраструктура и доля в кредитной организации, которыми владела семья экс-руководителя республиканского парламента. В число изъятых активов вошли домовладения в Махачкале и Избербаше, комплекс электросетевого хозяйства, производственные мощности хлебозавода, а также пакет в уставном капитале банка.
Карьерный путь фигуранта разбирательства начался в администрации Избербаша, где он занимал пост главы с 1997 по 2007 год. В дальнейшем, вплоть до 2018 года, Сулейманов возглавлял региональное отделение Фонда обязательного медицинского страхования и являлся депутатом, а с 2007 по 2010 год — председателем Народного собрания республики.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили систематическое игнорирование чиновником установленных запретов. Используя служебное положение и влияние, он приобретал дорогостоящие активы, чья ценность многократно превышала его легальный заработок.
Схема с энергоактивами была реализована через цепочку посредников. Имущественный комплекс МУП «Избербашские городские сети» после реорганизации в 2010 году стал ООО, а его мощности были сданы в аренду структурам, входящим в ПАО «Россети Северный Кавказ». Аналогичным образом под контроль был поставлен ОАО «Избербашский хлебозавод», оформленный на родственника.
Финансовый сектор также не остался без внимания. Сулейманов выступил соучредителем коммерческого банка «Избербаш» (позднее — ООО КБ «МВС Банк»). Хотя номинально кредитную организацию возглавляла его супруга, фактически стратегические решения принимал сам экс-депутат.
Распределение недвижимости среди близких носило масштабный характер. Супруге досталась квартира площадью 143,5 кв. м в столичном ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице, а также существенный портфель коммерческих площадей в Москве и Избербаше. Один из сыновей получил участок 1,3 тыс. кв. м с постройкой в Избербаше стоимостью 80 млн рублей. Второй сын стал владельцем трехэтажного торгового центра площадью 1,4 тыс. кв. м, оцененного более чем в 100 млн руб.
Дочь фигуранта оформила на себя дом отца в Махачкале, чья стоимость достигает 131 млн руб. при площади 360 кв. м. Тесть Сулейманова, скончавшийся в 2021 году, числился хозяином жилого комплекса в столице Дагестана площадью 734,3 кв. м и оценочной стоимостью от 186 млн руб. Сестре досталась квартира на Мосфильмовской улице примерно за 12 млн руб.
На других ответчиков было записано 18 квартир в одном из домов Избербаша, для легализации которых использовалось постановление городского суда. Брату жены экс-депутата принадлежал шестиэтажный торгово-офисный центр Osmanskiy в Махачкале стоимостью около 500 млн руб., а также два жилых дома в столице республики общей стоимостью до 200 млн руб.
Теперь все перечисленные активы переходят под контроль государства, что стало одним из крупнейших эпизодов взыскания имущества у бывших региональных чиновников за последнее время.