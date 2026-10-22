Волейболисты новосибирского «Локомотива» уступили в Сургуте
Команда потерпела первое поражение в чемпионате
Во втором туре чемпионата российской Суперлиги сезона 2026/2027 новосибирский «Локомотив» потерпел поражение в Сургуте. Матч с местным клубом «Газпром-Югра», состоявшийся 21 октября, завершился со счетом 0:3.
В двух партиях из трех командам пришлось играть на «больше—меньше», но оба раза удача была на стороне хозяев. У новосибирцев больше всего очков за игру принес доигровщик Александр Костадинов (10). В другом матче тура кемеровский «Кузбасс» уступил в гостях «Нове» (Новокуйбышевск) со счетом 2:3 (14:16 в решающем сете).
Красноярский «Енисей» 22 октября встретится с белгородским «Белогорьем».