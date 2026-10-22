Волейболисты новосибирского «Локомотива» уступили в Сургуте

В двух партиях из трех командам пришлось играть на «больше—меньше», но оба раза удача была на стороне хозяев. У новосибирцев больше всего очков за игру принес доигровщик Александр Костадинов (10). В другом матче тура кемеровский «Кузбасс» уступил в гостях «Нове» (Новокуйбышевск) со счетом 2:3 (14:16 в решающем сете).