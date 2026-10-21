В Москве задержали главу отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова
Политика обвинили в оправдании терроризма
В Москве задержали руководителя отделения КПРФ в Республике Коми Олега Михайлова. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
По информации Telegram-канала «Новая Республика», на который ссылаются коммунисты, задержание связано с обвинением в оправдании терроризма. Поводом стала публикация политика в 2024 году, посвящённая социологу Борису Кагарлицкому, признанному Минюстом РФ иностранным агентом и включённому в перечень террористов и экстремистов.
Как сообщили в партии, 22 октября суд должен рассмотреть вопрос об избрании Михайлову меры пресечения.
«По вменяемой Михайлову ч.2 ст. 205.2 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы»,— говорится в сообщении.