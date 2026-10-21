В Москве задержали главу отделения КПРФ в Коми Олега Михайлова

По информации Telegram-канала «Новая Республика», на который ссылаются коммунисты, задержание связано с обвинением в оправдании терроризма. Поводом стала публикация политика в 2024 году, посвящённая социологу Борису Кагарлицкому, признанному Минюстом РФ иностранным агентом и включённому в перечень террористов и экстремистов.