Число зарегистрированных случаев пульпита в петербургском учреждении УИС выросло почти в 20 раз

В одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Санкт-Петербурга за год почти в 20 раз выросло число зарегистрированных случаев хронического пульпита. Если в 2024 году было зафиксировано 20 таких случаев, то в 2025-м — уже 398. При этом количество диагнозов почти сравнялось с числом случаев кариеса дентина. Такие данные получили исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ), изучив статистику одного стоматологического кабинета.