Число зарегистрированных случаев пульпита в петербургском учреждении УИС выросло почти в 20 раз
В одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Санкт-Петербурга за год почти в 20 раз выросло число зарегистрированных случаев хронического пульпита. Если в 2024 году было зафиксировано 20 таких случаев, то в 2025-м — уже 398. При этом количество диагнозов почти сравнялось с числом случаев кариеса дентина. Такие данные получили исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ), изучив статистику одного стоматологического кабинета.
Пилотное исследование провела ординатор НовГУ Вероника Монгуш под руководством кандидата медицинских наук Ирины Найдановой. По итогам работы авторы предложили усилить профилактику стоматологических заболеваний в пенитенциарной системе, уделив особое внимание ранней диагностике и лечению кариеса.
«Наиболее заметное изменение связано с хроническим пульпитом: в 2023 году зарегистрировано 55 случаев, в 2024-м — 20, а в 2025-м — 398»,— рассказала Вероника Монгуш.
Пульпит — это воспаление мягкой ткани внутри зуба, в которой находятся нервные окончания и кровеносные сосуды. Заболевание может развиваться как осложнение кариеса.
На фоне резкого роста числа зарегистрированных случаев пульпита количество диагнозов кариеса дентина, напротив, сократилось. В 2023 году их было 558, в 2024-м — 562, а в 2025-м — 403.
В результате за последний год наблюдений разница между двумя диагнозами оказалась минимальной: 398 случаев хронического пульпита против 403 случаев кариеса дентина.
Если рассматривать три категории заболеваний — кариес дентина, хронический пульпит и хронический гингивит, — на долю пульпита в 2025 году пришлось 49,7% зарегистрированных случаев, или 398 из 801.
Исследователи уточняют, что речь идет о соотношении диагнозов в изученной статистике, а не о распространенности заболевания среди заключенных. По этим данным нельзя утверждать, что пульпит обнаружили почти у половины пациентов.
Несмотря на заметные изменения в статистике пульпита, наиболее распространенным диагнозом в исследованной выборке оставался хронический периодонтит, в том числе в стадии обострения.
«В 2023 году зарегистрировано 952 случая, в 2024-м — 659, в 2025-м — вновь 952»,— отметила исследовательница.