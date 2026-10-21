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Северо-Запад

Число зарегистрированных случаев пульпита в петербургском учреждении УИС выросло почти в 20 раз

В одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Санкт-Петербурга за год почти в 20 раз выросло число зарегистрированных случаев хронического пульпита. Если в 2024 году было зафиксировано 20 таких случаев, то в 2025-м — уже 398. При этом количество диагнозов почти сравнялось с числом случаев кариеса дентина. Такие данные получили исследователи Новгородского государственного университета (НовГУ), изучив статистику одного стоматологического кабинета.
В НовГУ сообщили о почти 20-кратном росте числа случаев пульпита в одном из учреждений УИС Петербурга

В НовГУ сообщили о почти 20-кратном росте числа случаев пульпита в одном из учреждений УИС Петербурга

Александр Коряков / Коммерсантъ

Пилотное исследование провела ординатор НовГУ Вероника Монгуш под руководством кандидата медицинских наук Ирины Найдановой. По итогам работы авторы предложили усилить профилактику стоматологических заболеваний в пенитенциарной системе, уделив особое внимание ранней диагностике и лечению кариеса.
«Наиболее заметное изменение связано с хроническим пульпитом: в 2023 году зарегистрировано 55 случаев, в 2024-м — 20, а в 2025-м — 398»,— рассказала Вероника Монгуш.
Пульпит — это воспаление мягкой ткани внутри зуба, в которой находятся нервные окончания и кровеносные сосуды. Заболевание может развиваться как осложнение кариеса.
На фоне резкого роста числа зарегистрированных случаев пульпита количество диагнозов кариеса дентина, напротив, сократилось. В 2023 году их было 558, в 2024-м — 562, а в 2025-м — 403.
В результате за последний год наблюдений разница между двумя диагнозами оказалась минимальной: 398 случаев хронического пульпита против 403 случаев кариеса дентина.
Если рассматривать три категории заболеваний — кариес дентина, хронический пульпит и хронический гингивит, — на долю пульпита в 2025 году пришлось 49,7% зарегистрированных случаев, или 398 из 801.
Исследователи уточняют, что речь идет о соотношении диагнозов в изученной статистике, а не о распространенности заболевания среди заключенных. По этим данным нельзя утверждать, что пульпит обнаружили почти у половины пациентов.
Несмотря на заметные изменения в статистике пульпита, наиболее распространенным диагнозом в исследованной выборке оставался хронический периодонтит, в том числе в стадии обострения.
«В 2023 году зарегистрировано 952 случая, в 2024-м — 659, в 2025-м — вновь 952»,— отметила исследовательница.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор