На ЗСД в Петербурге две ночи подряд будут перекрывать съезды

Как сообщили 21 октября в пресс-службе «Магистрали северной столицы», с 23:00 21 октября до 6:00 22 октября автомобилисты не смогут воспользоваться съездом с Витебского проспекта на Витебскую развязку (Широтную магистраль скоростного движения) в направлении ЗСД.