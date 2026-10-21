На ЗСД в Петербурге две ночи подряд будут перекрывать съезды
В Санкт-Петербурге на Западном скоростном диаметре (ЗСД) временно ограничат движение по двум съездам. Перекрытия будут действовать две ночи подряд в связи с проведением дорожных работ.
Как сообщили 21 октября в пресс-службе «Магистрали северной столицы», с 23:00 21 октября до 6:00 22 октября автомобилисты не смогут воспользоваться съездом с Витебского проспекта на Витебскую развязку (Широтную магистраль скоростного движения) в направлении ЗСД.
В следующую ночь, с 23:00 22 октября до 6:00 23 октября, закроют съезд с Витебской развязки на Западный скоростной диаметр в северном направлении.
Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок, следить за информацией на дорожных знаках и табло переменной информации, а также соблюдать осторожность в зонах проведения работ.