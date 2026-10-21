На орловчанина завели уголовное дело за видео с силовиками в соцсетях

Управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в возбуждении ненависти и вражды по признаку принадлежности к социальной группе, совершенном с использованием сети Интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет). Об этом сообщили в ведомстве.