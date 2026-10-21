На орловчанина завели уголовное дело за видео с силовиками в соцсетях
Управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в возбуждении ненависти и вражды по признаку принадлежности к социальной группе, совершенном с использованием сети Интернет (ч. 1 ст. 282 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет). Об этом сообщили в ведомстве.
По версии следствия, в мае подозреваемый разместил на своей странице в соцсети и в администрируемом им сообществе видео, направленное «на унижение достоинства сотрудников правоохранительных органов».
Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Дело возбуждено на основании материалов орловской полиции.
В апреле управление следкома по региону заподозрило жителя Орла в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По версии следствия, фигурант, «который придерживался радикально-экстремистских взглядов», разместил в одном из мессенджеров публикацию с положительной оценкой действий террориста. После этого мужчину задержали.