Жителя Орла заподозрили в оправдании террориста

Управление Следственного комитета по Орловской области заподозрило жителя областного центра в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в ведомстве.

В основу уголовного дела легли события июня 2024 года, которые произошли в Северном районе Орла. Оно возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, фигурант, «который придерживался радикально-экстремистских взглядов», разместил в одном из мессенджеров публикацию с положительной оценкой действий террориста. После этого мужчину задержали. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что жителя Забайкалья заподозрили в оправдании терроризма за комментарий о ракетном обстреле жилого дома в Белгородской области.

