В Петербурге могут изменить штрафы за парковку на газонах и нарушения благоустройства

Более существенно могут вырасти санкции за нарушения требований к организации работ. За отсутствие ограждений и проходов, складирование материалов и грунта за пределами рабочей зоны, а также несоблюдение условий ордера предлагается установить штрафы для юрлиц в размере 200–500 тыс. рублей. Сейчас они составляют 50–300 тыс. рублей.