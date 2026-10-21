В Петербурге могут изменить штрафы за парковку на газонах и нарушения благоустройства
Правительство Санкт-Петербурга предложило увеличить штрафы за ряд нарушений правил благоустройства. Соответствующий законопроект опубликован 21 октября.
Изменения затронут прежде всего юридических лиц, выполняющих работы на городских территориях. В частности, за проведение работ без ордера Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) или без уведомления об устранении аварии предлагается увеличить минимальный штраф с 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Максимальная сумма останется прежней — 1 млн рублей.
За работы после истечения срока действия ордера или с нарушением установленных сроков штрафы для организаций планируют повысить с 200–500 тыс. до 300–700 тыс. рублей.
Более существенно могут вырасти санкции за нарушения требований к организации работ. За отсутствие ограждений и проходов, складирование материалов и грунта за пределами рабочей зоны, а также несоблюдение условий ордера предлагается установить штрафы для юрлиц в размере 200–500 тыс. рублей. Сейчас они составляют 50–300 тыс. рублей.
За самовольное размещение элементов благоустройства штрафы для организаций хотят увеличить с 50–200 тыс. до 100–300 тыс. рублей. Аналогичное повышение предусмотрено за самовольное изменение фасадов, например устройство дополнительного окна или двери: вместо нынешних 20–100 тыс. рублей предлагается взимать 100–300 тыс. рублей.
При этом для организаций, не исполняющих обязанности по текущему и капитальному ремонту фасадов, нижнюю границу штрафа, напротив, планируют снизить с 500 тыс. до 100 тыс. рублей. Верхний предел останется на уровне 1 млн рублей.
За нарушение требований к содержанию объектов благоустройства минимальный штраф для юрлиц предлагается увеличить с 30 тыс. до 100 тыс. рублей, максимальный — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Штрафы за работы без ограничения движения
Законопроект также предусматривает введение нового состава административного правонарушения — выполнение работ без получения распоряжения о временном ограничении движения по дороге.
Размер штрафа будет зависеть от статуса нарушителя. Для граждан его предлагают установить в диапазоне от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Парковка на газонах и проходах
Отдельный блок поправок касается штрафов за парковку на газонах, проходах к зданиям и контейнерным площадкам, а также на участках с эксплуатационной (желтой) разметкой.
Для граждан предлагается установить фиксированный штраф в размере 5 тыс. рублей вместо действующего диапазона от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Для юридических лиц изменения будут обратными: минимальный штраф планируют снизить со 150 тыс. до 60 тыс. рублей, тогда как максимальный останется прежним — 500 тыс. рублей.