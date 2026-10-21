Набережная Исети и Ольховки в Екатеринбурге готова на 90%

На набережной от дома № 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова уже проложили дорожки, установили освещение и оборудовали ливневую канализацию и подпорную стенку. Сейчас рабочие монтируют малые архитектурные формы и продолжают озеленение. В рамках проекта здесь высадят 255 крупных молодых деревьев, 1 780 кустарников и 8 345 многолетних растений. Они заменят старые насаждения.