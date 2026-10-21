Набережная Исети и Ольховки в Екатеринбурге готова на 90%
В Екатеринбурге завершается благоустройство набережной Исети и Ольховки и парка имени 50-летия ВЛКСМ. Готовность объектов составляет 90% и 95% соответственно, сообщили в городской администрации. Оба общественных пространства планируют открыть для посетителей до конца 2026 года.
Ход работ проверил заместитель директора городского департамента благоустройства Виктор Юровицкий.
На набережной от дома № 11 на улице Гражданской до улицы Колмогорова уже проложили дорожки, установили освещение и оборудовали ливневую канализацию и подпорную стенку. Сейчас рабочие монтируют малые архитектурные формы и продолжают озеленение. В рамках проекта здесь высадят 255 крупных молодых деревьев, 1 780 кустарников и 8 345 многолетних растений. Они заменят старые насаждения.
После завершения благоустройства на набережной появятся 13 площадок для отдыха, занятий спортом, игр и проведения мероприятий. Также здесь оборудуют смотровую площадку, а возле исторической плотины на улице Колмогорова организуют переход между берегами.
В парке имени 50-летия ВЛКСМ завершается второй этап обновления. На территории уже установили 127 светильников. Также на объекте завершается укладка асфальтового покрытия и установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, качелей, каруселей и детских игровых комплексов на резиновом покрытии.
После окончания работ в парке появятся дополнительные игровые зоны для детей и места для спокойного отдыха. Благоустройство парка проходит поэтапно: первую обновленную часть открыли еще в 2025 году. Она включает детские и спортивные зоны, а также площадку для выгула собак.
Работы на обоих объектах идут с опережением графика: по контракту их завершение запланировано на конец 2027 года.
Напомним, проект благоустройства набережной Исети и Ольховки победил в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в июне 2025 года. За него проголосовали более 73 тыс. екатеринбуржцев. Работы начались в апреле.
Парк имени 50-летия ВЛКСМ ранее также стал победителем всероссийского голосования за проекты благоустройства в 2024 году.