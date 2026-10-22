«Славянка» выходит на финишные рельсы
На строительстве трамвайной линии началась финальная проверка систем
Началась обкатка второго этапа трамвайной линии «Славянка» в Пушкинском районе — финальная проверка всех систем перед тем, как трамваи начнут перевозить пассажиров, сообщил вчера вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. По словам чиновника, запуск второго этапа маршрута будет выполнен, как планировалось, в декабре 2026 года. Но еще до запуска линии жители Славянки и соседнего поселка Детскосельский уже сомневаются, что пропускной мощности трамвая хватит на весь существующий жилой массив в локации, который к тому же прирастает новым населением строящегося рядом ЖК. Эксперты разделяют сомнения.
Как написал вице-губернатор Линченко в своем официальном канале в Max, обкатка продлится около месяца. Сначала трамваи движутся на малых скоростях, затем темп постепенно увеличивают до эксплуатационного. В это время инженеры проверяют работу контактной сети, стрелочных переводов, рельсового пути под нагрузкой, а также систем связи, энергоснабжения и освещения. Параллельно, заверяет чиновник, ведутся пусконаладочные работы: настройка тяговых подстанций, интеграция систем управления движением, подключение информационных табло и систем видеонаблюдения и оповещения на остановках. «Запустить второй этап "Славянки" — от депо на Новгородском проспекте до микрорайона Славянка — планируем до конца декабря 2026 года. К этому времени намерены завершить строительно-монтажные работы, включая благоустройство прилегающей территории, и получить все необходимые разрешения»,— заявил представитель Смольного.
Первый этап трамвайной линии от станции метро «Купчино» до депо в Шушарах был запущен в конце 2025 года. В день запуска трамвай сошел с рельсов — обошлось без жертв. Изначально участок планировалось ввести в 2024 году, а всю линию полностью — в 2025-м. Но сроки сдвинулись, и прокладку второго участка отложили на 2026 год. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения города с ООО «Балтнедвижсервис» (БНС), подписанного в 2019 году. Общая стоимость проекта оценивается в 50 млрд рублей.
СМИ уже писали, что еще до запуска второго этапа жители Славянки и близлежащего жилого массива в поселке Детскосельский (ЖК расположены по обеим сторонам Колпинского шоссе) выражали сомнение, что трамвайная линия сможет принять весь пассажиропоток, сконцентрированный в локации. «По времени в пути изменений нет? Те же 50 минут до Купчино?» — написал горожанин в сообществе «СЛАВЯНКА жилой район Санкт-Петербурга» под вчерашним постом о начале обкатки второго участка.
Примерная численность населения только в одной Славянке — 60 тыс. человек. Но несколько лет назад через дорогу от Славянки и в непосредственной близости от Деткосельского девелопер Setl Group начал возведение ЖК Univer City — «самого крупного проекта малоэтажного строительства в России», как заявлял сам застройщик. Он рассчитан на 95 тыс. жителей и 2,7 млн кв. м жилой недвижимости.
По озвученным изначально параметрам проекта трамвайной линии «Славянка» протяженностью 21 км маршрут будут обслуживать 22 трехсекционных вагона модели 71–932 «Невский» двухстороннего движения. Согласно проектным расчетам Центра транспортного планирования Петербурга, после ввода в эксплуатацию второго этапа трамвайной линии пассажиропоток «Славянки» составит не менее 13 млн человек в год. По информации Смольного, на начало октября на маршруте №2 (Купчино-Шушары) с момента запуска линии в декабре 2025 года зафиксировали 3,7 млн пассажиров. «Там был заявлен интервал через любое сечение пять минут. Технически за счет конфигурации конечной остановки "ножницы" (перекрестный съезд) можно обеспечить около двух минут на оборот вагона, это предел. "Невский" берет максимум 200 человек. При такой заполняемости это уже давка. Так что реально при пяти минутах и 22 вагонах в парке провозная способность линии — 2400 человек в час в одном направлении. Можно "разогнать" до 5 тыс., но это тоже немного для обслуживания района с населением официально в 40 тыс. человек, а реально в 1,5–2 раза больше, так как в таких районах половина жилья — съемное и живет там молодое активное население»,— поделился примерным подсчетом пассажиропотока директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин.
Ранее СМИ приводили предположения экспертов о том, что основной задачей трамвая станет доставка жителей упомянутых массивов к железнодорожной станции «Детскосельская» взамен обещаемого на протяжении многих лет автобусного сообщения до электрички, которое так и не было организовано. До метро трамвай может курсировать лишь несколько раз в час.
На запрос редакции о разработке маршрута, интервалах движения и частоте курсирования трамвая от Славянки до конечной остановки в Купчино в пресс-службе концессионера БНС уточнили, что «паспорт будущего маршрута и вся предстоящая транспортная работа согласовывается с комитетом по транспорту после подтверждения строительной готовности и получения разрешения на ввод в эксплуатацию». В городском комтрансе предложили переадресовать вопросы комитету по инвестициям.
Господин Валдин считает логичным вариант, когда трамваем будут пользоваться, в основном, чтобы добраться до станции, электрички с которой сейчас ходят в пиковые часы в тактовом режиме. Но если в локации появится еще жилье, линия с такими заложенными провозными параметрами не справится, полагает эксперт. «Придется как минимум удлинять вагоны и платформы под них. Теоретически трамвай может работать на обособленной линии с интервалом порядка полутора минут, но для этого оборот должен быть на петле, а не тупиком»,— заключает транспортный эксперт.