«Славянка» выходит на финишные рельсы

По озвученным изначально параметрам проекта трамвайной линии «Славянка» протяженностью 21 км маршрут будут обслуживать 22 трехсекционных вагона модели 71–932 «Невский» двухстороннего движения. Согласно проектным расчетам Центра транспортного планирования Петербурга, после ввода в эксплуатацию второго этапа трамвайной линии пассажиропоток «Славянки» составит не менее 13 млн человек в год. По информации Смольного, на начало октября на маршруте №2 (Купчино-Шушары) с момента запуска линии в декабре 2025 года зафиксировали 3,7 млн пассажиров. «Там был заявлен интервал через любое сечение пять минут. Технически за счет конфигурации конечной остановки "ножницы" (перекрестный съезд) можно обеспечить около двух минут на оборот вагона, это предел. "Невский" берет максимум 200 человек. При такой заполняемости это уже давка. Так что реально при пяти минутах и 22 вагонах в парке провозная способность линии — 2400 человек в час в одном направлении. Можно "разогнать" до 5 тыс., но это тоже немного для обслуживания района с населением официально в 40 тыс. человек, а реально в 1,5–2 раза больше, так как в таких районах половина жилья — съемное и живет там молодое активное население»,— поделился примерным подсчетом пассажиропотока директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин.