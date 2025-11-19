Купчино — Славянка получит «двойку»

Комитет по транспорту Петербурга определил номер трамвая, который будет курсировать по маршруту Купчино — Шушары — Славянка, им станет маршрут №2, следует из распоряжения на сайте ведомства. Первую очередь долгожданной наземной линии запустят в декабре этого года, но уже обсуждается возможность ее продления.

Строительство новой трамвайной линии «Славянка»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Строительство новой трамвайной линии «Славянка»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего на маршруте будут предусмотрены 24 остановки. Общая протяженность трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка достигнет 21 км, интервал движения трамваев составит около пяти минут. Однако в проекте указаны будущие остановки на первом участке новой трамвайной линии длиной 8,72 км, который охватит территорию от станции метро «Купчино» до Шушар. Всего предусмотрено пять остановок: конечная станция «Балканский», «Река Волковка» (по требованию), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица».

Комтранс рассчитывают с помощью новой линии разгрузить дорожную сеть района более чем на 10%. По расчетам ведомства, пассажиропоток превысит 13 млн пассажиров в год. Как уточняют в комитете, оплата будет производиться «по нерегулируемому тарифу». Стоимость проезда останется на уровне обычного городского трамвая, однако выручка от продажи билетов будет поступать концессионеру «Балтнедвижсервису».

Трамвай №2 курсировал в Петербурге в 2012–2013 годах. Тогда он шел через Петроградскую сторону и соединял станцию метро «Выборгская» с остановкой «Приморский проспект».

Первый участок линии от станции метро «Купчино» до депо в Шушарах, как сообщили в «АБЗ-Дорстрое», планируется открыть до конца 2025 года, а полный запуск маршрута до Славянки запланирован на 2026 год. «Что касается подвижного состава, то на линии будут использованы трехсекционные вагоны максимальной вместимостью около 180 пассажиров»,— отметил генеральный директор АО «АБЗ-Дорстрой» Леонид Гиндин.

По линии будут курсировать скоростные трамваи, время в пути составит всего 15 минут, а интервал ожидания — около пяти минут. Изготовлением современного электротранспорта занимается ПК «Транспортные системы». На первом этапе планируется эксплуатация десяти трехсекционных трамваев, всего будет произведено 22 таких трамвая.

ПК «Транспортные системы» выпускает трамваи модели 71–932 «Невский» для Петербурга с 2023 года. Первый заказ предприятие получило из-за закрытия станции метро «Ладожская». В течение нескольких лет компания является главным поставщиком наземного электрического транспорта для города.

Соглашение между Смольным и ООО «Балтнедвижсервис» было подписано в 2019 году и рассчитано на 30 лет. В декабре 2022 года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила использование механизма инфраструктурных облигаций «Дом.РФ» для частичного финансирования строительства. Также в декабре Газпромбанк заключил с «Балтнедвижсервисом» соглашение о финансировании проекта «Славянка», предусматривающее открытие кредитной линии с лимитом в 12 млрд рублей. В результате стоимость проекта достигла 50 млрд рублей.

На двух этапах проект в Петербурге завершать не планируют. На ПМЭФ-2025 в этом году комтранс заявил, что собирается продлить маршрут на 12 км от Славянки до железнодорожной станции Царское Село. В перспективе маршрут будет доходить до центра СПбГУ «Невская дельта». Соглашение о сотрудничестве по этому проекту уже подписано с АО «АБЗ–Дорстрой», однако сроки запуска в Смольном не называют.

Стефания Барченкова