В Петербурге расширили запрет на работу мигрантов в сфере услуг

В Санкт-Петербурге расширили перечень сфер, в которых запрещено привлекать иностранных работников с патентами. Ограничения, действующие до конца 2026 года, теперь распространяются на отдельные виды медицинской деятельности, розничную торговлю, салоны красоты, парикмахерские, а также физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Смольного.