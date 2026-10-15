В Петербурге расширили запрет на работу мигрантов в сфере услуг
В Санкт-Петербурге расширили перечень сфер, в которых запрещено привлекать иностранных работников с патентами. Ограничения, действующие до конца 2026 года, теперь распространяются на отдельные виды медицинской деятельности, розничную торговлю, салоны красоты, парикмахерские, а также физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Смольного.
Ранее губернатор Александр Беглов запретил привлекать мигрантов с патентами к работе в такси и курьерских службах. Теперь перечень дополнили новыми видами экономической деятельности. Для приведения численности сотрудников в соответствие с обновленными требованиями бизнесу дали время до 15 декабря 2026 года.
Ограничения касаются только иностранных граждан, работающих на основании патентов. Они не распространяются на граждан стран Евразийского экономического союза — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, а также на иностранцев, имеющих разрешение на работу, в том числе высококвалифицированных специалистов.
В Смольном объяснили расширение запрета необходимостью бороться с теневой занятостью и создавать условия для трудоустройства российских граждан. По мнению городских властей, ограничения должны способствовать легализации рынка труда и снижению зависимости отдельных отраслей от иностранной рабочей силы.