Экс-заведующая белгородским детсадом получила условный срок за хищение 21,5 млн
В Белгородской области бывшая заведующая детским садом была признана виновной в хищении свыше 21,5 млн руб. из муниципального бюджета. Суд назначил ей шесть лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 4,8 млн руб. Об этом 21 октября рассказали в областной прокуратуре и региональном управлении СКР. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об экс-заведующей детсадом №27 в поселке Разумное Белгородского района Кларе Соколовой.
Следствие и суд установили, что с февраля 2022-го по сентябрь 2025-го заведующая, вступив в преступный сговор с бухгалтером и получая сведения об экономии фонда оплаты труда, издавала фиктивные приказы о поощрении подчиненных. На основании приказов проводилась выплата премий. После зачисления денег на счета работников руководитель требовала их вернуть. Половину средств получала бухгалтер, материалы дела в отношении которой выделены в отдельное производство.
Клару Соколову признали виновной по 12 эпизодам мошенничества с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и девяти эпизодам, связанным с крупным размером (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). На стадии предварительного расследования бывшая заведующая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, возместив причиненный ущерб. Помимо условного срока, суд на три года запретил ей занимать должности на государственной и муниципальной службе.
В настоящее время заведующей детским садом №27 является Виктория Чуева. На странице учреждения на платформе «Госвеб» Клара Соколова сейчас числится в штате детсада педагогом-психологом.
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Грайворонском районе экс-главу Головчино Константина Анпилова осудили за мошенничество с выплатами за транспортные средства, поврежденные в результате ударов ВСУ. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), в деле — девять эпизодов. Суд назначил Константину Анпилову 2,5 года принудительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства.