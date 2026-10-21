Экс-заведующая белгородским детсадом получила условный срок за хищение 21,5 млн

Клару Соколову признали виновной по 12 эпизодам мошенничества с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и девяти эпизодам, связанным с крупным размером (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). На стадии предварительного расследования бывшая заведующая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, возместив причиненный ущерб. Помимо условного срока, суд на три года запретил ей занимать должности на государственной и муниципальной службе.