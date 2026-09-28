Экс-главу белгородского Головчино осудили за мошенничество с выплатами за авто

В Грайворонском районе Белгородской области бывшего чиновника осудили за мошенничество под предлогом увеличения компенсационных выплат за транспортные средства, поврежденные в результате ударов ВСУ. Осужденному назначили 2,5 года принудительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства. Об этом 28 сентября рассказали в региональной прокуратуре. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об экс-главе Головчино Константине Анпилове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, Константин Анпилов, когда являлся заместителем начальника управления администрации округа и контролировал проведение независимой технической экспертизы транспортных средств, при выездах на места происшествий для фиксации повреждений авто обманывал пострадавших и убеждал их передать деньги в сумме от 5 до 30 тыс. руб. «для ускорения процесса получения компенсационных выплат и завышения размера таких выплат».

«Всего злоумышленник незаконно обогатился на сумму более 130 тыс. руб., которые израсходовал на личные нужды»,— заявили в прокуратуре.

Анпилова судили по статье о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст.159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). В его деле — девять эпизодов. Осужденный лишен классного чина муниципального служащего. Помимо основного наказания, суд также на три года лишил Константина Анпилова права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», главой села Головчино Константин Анпилов стал 5 августа 2025 года. Уже 18 августа на еженедельном совещании экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об аресте чиновника. Позже стало известно об одном эпизоде из дела Анпилова — речь шла о незаконном получении 25 тыс. руб. за ускорение начисления компенсации за повреждение автомобиля Honda Civic. В полномочия экс-чиновника подобное не входило, поэтому его действия квалифицировали именно как мошенничество.

Денис Данилов