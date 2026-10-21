На заводе «Трансвит» в Великом Новгороде сгорело 400 кв. м вторсырья
В Великом Новгороде ликвидировали пожар на территории завода «Трансвит». В результате огонь уничтожил вторсырье на площади 400 кв. м. В тушении участвовали 33 сотрудника МЧС и девять единиц техники.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании на улице Большой Санкт-Петербургской поступило в экстренные службы 21 октября в 10:11. К моменту прибытия пожарных над территорией предприятия поднимались густые клубы черного дыма. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м.
Уже в 10:24 пожар удалось локализовать, однако полностью справиться с огнем спасатели смогли только спустя почти семь часов — в 17:10.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают дознаватели.