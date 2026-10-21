В Петербурге направят почти 34 млн рублей на ремонт территории Автобусного парка №1
В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для ремонта асфальтобетонного покрытия территории Автобусного парка №1 на Бухарестской улице. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.
Работы запланированы на период с ноября 2026 года по июнь 2027 года. Обновить покрытие предстоит на территории по адресу: Бухарестская улица, 18, литера А.
Подрядчику необходимо демонтировать старый асфальт, бортовой камень, железобетонные конструкции и резервуар, удалить пни, подготовить грунт и организовать водоотлив. Затем потребуется устроить песчаное и щебеночное основания, уложить геотекстиль и армирующую геосетку, обработать поверхности битумной эмульсией и нанести два новых слоя асфальтобетона.
Кроме того, проект предусматривает выравнивание щебеночного основания, замену и регулировку высоты колодезных люков, установку бортового камня и герметизацию швов и стыков покрытия. После завершения основных работ подрядчик должен восстановить газон, используя плодородный грунт и посев травы. Все строительные отходы и демонтированные материалы необходимо вывезти на полигон.
Начальная стоимость контракта составляет 33,9 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 ноября, подведение итогов запланировано на 11 ноября.