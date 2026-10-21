В Петербурге направят почти 34 млн рублей на ремонт территории Автобусного парка №1

Кроме того, проект предусматривает выравнивание щебеночного основания, замену и регулировку высоты колодезных люков, установку бортового камня и герметизацию швов и стыков покрытия. После завершения основных работ подрядчик должен восстановить газон, используя плодородный грунт и посев травы. Все строительные отходы и демонтированные материалы необходимо вывезти на полигон.