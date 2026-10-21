На российско-эстонской границе изменится график работы пунктов пропуска

Как сообщили 21 октября в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, с 25 октября пункты пропуска Нарва-1 (МАПП Ивангород), Койдула (МАПП Куничина Гора) и Лухамаа (МАПП Шумилкино) будут работать для физических лиц с 8:00 до 20:00 по московскому времени. На двух последних пунктах пропуска в этот период также будут оформлять автомобили. Сейчас эстонская сторона работает с 7:00 до 19:00 по московскому времени.