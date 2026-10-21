В Смольном пообещали не охотиться на грибников

Сам законопроект связан с изменениями в федеральном законодательстве об охранном статусе некоторых видов грибов. Депутат Алексей Макаров, возглавляющий парламентскую комиссию по экологии, заявил, что его коллеги озадачены вопросом, можно ли собирать грибы и какая ответственность за это может грозить. Депутат попросил представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко «под протокол» сказать, что сбор лисичек легально. Ответственность грозит только за особые виды, которых насчитывается около 70, начал отвечать господин Сухенко. При этом далеко не все из них представлены на территории Петербурга. Сам чиновник называет себя «довольно грамотным» грибником.