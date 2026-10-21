В Смольном пообещали не охотиться на грибников
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 21 октября четверть часа посвятили обсуждению инициативы Смольного о внесении поправок в Экологический кодекс города в части запрета на сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу. Во время доклада о, по сути, техническом законопроекте, парламентарии озаботились законностью «тихой охоты».
Сам законопроект связан с изменениями в федеральном законодательстве об охранном статусе некоторых видов грибов. Депутат Алексей Макаров, возглавляющий парламентскую комиссию по экологии, заявил, что его коллеги озадачены вопросом, можно ли собирать грибы и какая ответственность за это может грозить. Депутат попросил представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко «под протокол» сказать, что сбор лисичек легально. Ответственность грозит только за особые виды, которых насчитывается около 70, начал отвечать господин Сухенко. При этом далеко не все из них представлены на территории Петербурга. Сам чиновник называет себя «довольно грамотным» грибником.
Депутат Алексей Цивилев поинтересовался, как надзорные органы будут проверять соблюдение запретов. Господин Сухенко заявил, что, «слава богу», с рейдами против грибников не сталкивался. Впрочем, по его словам, никогда не нарушал правила сбора грибов. Вносить ясность пришлось заместителю председателя комитета по природопользованию Андрею Самусевичу. Чиновник доложил, что иногда к рейдам привлекаются сотрудники МВД, но чаще всего проверочные мероприятия посвящены выявлению случаев продажи грибов, в том числе краснокнижных.
«Мы не говорим об охте на грибников-любителей. Никто этим не занимается. Могу точно заверить, что в комитете по природопользованию планов по проведению рейдов по грибникам нет»,— пообещал господин Самусевич.
Также во время дискуссии обсудили планы по информированию населения о разрешенных к сбору видах грибов, а также методы по увеличению популяции грибов. Впрочем, некоторые парламентарии оказались к грибам равнодушны. Например, лидер фракции КПРФ Павел Дашков заявил, что не ест их, а глава единороссов в парламенте Павел Крупник признался, что тоже не ест грибы, но любит суп из белых грибов. Правда, называть заведение, где это блюдо готовят лучше всего, в беседе с журналистами не стал.
«Вы прям погрузили меня в мои юные годы, когда я смотрел передачу «Пятое колесо» и Шолохов с Курехиным утверждали, что Ленин — гриб. Мне чуть-чуть показалось, что я на этой передаче сижу»,— заявил председатель Заксобрания Александр Бельский, завершая грибную дискуссию.