В Екатеринбурге с 1 ноября вырастет плата за детские сады
Плату за детские сады в Екатеринбурге повысят с 1 ноября. Новые тарифы департамент образования опубликовал на сайте администрации города.
Согласно документу, с ноября родительская плата за посещение ясельных групп составит:
3 часа без питания — 180 руб. в месяц;
4 часа с разовым питанием — 1 тыс. руб.;
10,5 часа — 3,32 тыс. руб.;
12 часов — 3,5 тыс. руб.;
круглосуточное пребывание — 4 тыс. руб.
Для детей дошкольного возраста ежемесячная плата составит:
3 часа без питания — 180 руб.;
4 часа с разовым питанием — 1,18 тыс. руб.;
10,5 часа — 3,91 тыс. руб.;
12 часов — 4,12 тыс. руб.;
круглосуточное пребывание — 4,73 тыс. руб.
Отметим, что с 1 ноября родительскую плату за детские сады повысят и в других муниципалитетах Свердловской области. Индексация составит 4%