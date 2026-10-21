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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге с 1 ноября вырастет плата за детские сады

Плату за детские сады в Екатеринбурге повысят с 1 ноября. Новые тарифы департамент образования опубликовал на сайте администрации города.

Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

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Согласно документу, с ноября родительская плата за посещение ясельных групп составит:

  • 3 часа без питания — 180 руб. в месяц;

  • 4 часа с разовым питанием — 1 тыс. руб.;

  • 10,5 часа — 3,32 тыс. руб.;

  • 12 часов — 3,5 тыс. руб.;

  • круглосуточное пребывание — 4 тыс. руб.

Для детей дошкольного возраста ежемесячная плата составит:

  • 3 часа без питания — 180 руб.;

  • 4 часа с разовым питанием — 1,18 тыс. руб.;

  • 10,5 часа — 3,91 тыс. руб.;

  • 12 часов — 4,12 тыс. руб.;

  • круглосуточное пребывание — 4,73 тыс. руб.

Отметим, что с 1 ноября родительскую плату за детские сады повысят и в других муниципалитетах Свердловской области. Индексация составит 4%
Полина Бабинцева