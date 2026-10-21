В Оренбуржье ввели штраф за повторный безбилетный проезд
Решение принято на заседании Законодательного Собрания
В Оренбургской области установили размер штрафов за повторный безбилетный проезд. Новую сумму для правонарушителей утвердили в среду, 21 октября, на очередном заседании Законодательного Собрания региона.
Теперь если контролер обнаружит, что пассажир повторно передвигается без билета, ему придется заплатить 1 тыс. руб. При первичном нарушении размер штрафа сохранился в размере 500 руб.
Изменения внесли в статью 13.2 областного закона об административных правонарушениях. Ранее местных жителей не привлекали к ответственности за повторное нарушение.