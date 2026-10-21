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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье ввели штраф за повторный безбилетный проезд

Решение принято на заседании Законодательного Собрания
В Оренбургской области установили размер штрафов за повторный безбилетный проезд. Новую сумму для правонарушителей утвердили в среду, 21 октября, на очередном заседании Законодательного Собрания региона.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Теперь если контролер обнаружит, что пассажир повторно передвигается без билета, ему придется заплатить 1 тыс. руб. При первичном нарушении размер штрафа сохранился в размере 500 руб.
Изменения внесли в статью 13.2 областного закона об административных правонарушениях. Ранее местных жителей не привлекали к ответственности за повторное нарушение.
Яна Вежлева